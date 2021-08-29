В России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку

В России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку
Змея укусила ребенка в контактном зоопарке. Фото: https://pixabay.com

В зоопарке уверяли, что змеи ведут себя мирно и не кусаются.

В Екатеринбурге в контактном зоопарке змея ужалила пятилетнюю девочку. Об этом сегодня, 29 августа, сообщает E1.RU.

Все случилось в зоопарке «Парка бабочек». Маленькой девочке разрешили подержать змею на руках, уверяя, что обычно она ведет себя мирно и не представляет опасности. Несмотря на обещания, ребенка ужалили. Отец девочки запросил документы, доказывающие, что змея не ядовита и жизни малышки ничего не угрожает.

Сотрудники зоопарка предположили, что змея укусила ребенка из-за того, что от не пахло цыплятами. Руководство пока не комментировало инцидент, но готовится сделать это.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения технологу зоопарка.

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В России в контактном зоопарке змея ужалила маленькую девочку
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