В Ленинградском зоопарке показали лемура-наездника

Ленинградский зоопарк показал, как лемур катается на черепахе. Летом рептилии и приматы живут в одном вольере

Кадрами обитателей поделились сегодня, 2 августа, в официальном инстаграм-аккаунте зоопарка. На видео зафиксировано, как лемур с комфортом устроился на спине у черепахи, которая усердно передвигается в нужном ей направлении.

«Платят ли лемуры за проезд — пока для нас загадка, — написали в соцсети.

Отмечается, что шпороносные черепахи – третьи по величине в мире среди этих сухопутных рептилий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у снежного барса из зоопарка в Сан-Диего обнаружили коронавирус.