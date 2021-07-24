У снежного барса из зоопарка в Сан-Диего обнаружили коронавирус

Снежный барс из зоопарка Сан-Диего по кличке Рамиль заразился коронавирусом.

Как сообщает New York Post, у него начался кашель и насморк, тест показал положительный результат.

Хищнику девять лет. После того, как он заболел, его изолировали от посетителей.

Сотрудники зоопарка впервые заметили, что у Рамиля есть признаки заболевания и потом направили его анализы на исследование.

В скором времени Калифорнийская лабораторная система по охране здоровья животных и безопасности пищевых продуктов подтвердила, что у него коронавирус.

Как он заразился пока неясно. Снежный барс Рамиль находится под наблюдением работников зоопарка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире может возникнуть новая пандемия, которая окажется страшнее коронавируса. Такое предположение озвучил биолог Илья Артюшин. По его словам, коронавирус является не единственным опасным заболеванием, которое может перейти от животных к человеку.