Биолог рассказал, какие животные могут заразить человека новыми опасными вирусами

В мире может возникнуть новая пандемия, которая окажется страшнее коронавируса. Такое предположение озвучил биолог Илья Артюшин.

По его словам, коронавирус является не единственным опасным заболеванием, которое может перейти от животных к человеку. И добавил, что особенно это касается экзотических видов, так как коронавирус передался человеку от летучих мышей.

Как сообщил «Московский комсомолец», ученый выразил уверенность, что вирус можно подхватить и от обезьян и грызунов. Он также не исключает и искусственное возникновение коронавируса, но и не настаивает на подобной версии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, можно ли заразиться коронавирусом через еду. Об этом рассказали специалисты Роспотребнадзора.