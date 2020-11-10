В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду

В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через еду
Основные риски в общественных местах связаны с нарушением мер профилактики. Фото: pixabay.com

Риск заражения коронавирусом в заведениях общепита связан исключительно с контактом с инфицированными, сами продукты питания безопасны. Об этом рассказал ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, риск заразиться коронавирусом через еду в заведениях общепита крайне мал, о чем свидетельствует исследование ведомства. Как сообщили «РИА Новости», из 220 тыс. проб Covid-19 нашли в 321, что составляет около 0,15%. В продуктах питания вирус не выявили.

Специалист подчеркнул, что основные риски в таких заведениях связаны с нарушением мер профилактики — отсутствием на посетителях средств индивидуальной защиты и несоблюдением социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский медик спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году.

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