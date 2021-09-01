Можно ли отравиться арбузом

Конец августа и начало сентября — самое подходящее время для покупки спелых арбузов. Цены на них снижаются, а сами ягоды, поступающие на прилавки, успевают дозреть и набрать сока. Арбуз, действительно, не фрукт, а ягода — и весьма полезная.

Он провоцирует желчегонный эффект, очищает почки и печень, содержит антиоксиданты, оздоравливающие кожу, а также укрепляет иммунитет и стабилизирует зрение. Но довольно часто мы слышим предупреждения о том, что арбуз может содержать канцерогены и опасные вещества, вызывающие его быстрый рост.

Есть ли в этих пугающих историях доли правды? И что может случиться, если съесть канцерогенный арбуз?

Начнем с того, что арбуз должен быть выращен в естественных условиях: для увеличения размера ягоды удобряют азотными удобрениями, которые безопасны до того момента, пока не попадут в желудочно-кишечный тракт. И вот там, вступая в реакцию с местной флорой, они превращаются в нитраты. Нитраты, попадая в кровь, снижают гемоглобин и ведут к анемии, а при регулярном употреблении в пищу — вызывают онкологические заболевания. От одного кусочка такого арбуза ничего не случится, но лучше не рисковать и не есть то, что может навредить, — в любом объеме.

Чтобы отличить опасный арбуз от нормального, нужно обратить внимание на размер. Арбузы, выращенные без добавления азотных удобрений, не бывают гигантскими. Обычно это небольшие, крепкие плоды с твердой корочкой и яркими полосками. Если кусочек мякоти такого арбуза положить в стакан с водой — вода не окрасится, да и сама мякоть “здорового” арбуза не бывает чересчур яркой, а волокна — всегда белого цвета. Еще одна немаловажная деталь: арбуз должен храниться в магазине, на полке, но никак не на земле, особенно у машинной дороги. Водянистые ягоды очень быстро впитывают тяжелые металлы и те самые канцерогены, поэтому за арбузом лучше отправиться в супермаркет. Благодаря большому количеству сока и сахара мякоть арбуза — идеальная среда для размножения микробов. Покупать разрезанные или поврежденные арбузы очень опасно: вот тут последствия наступят мгновенно. Это может быть и отравление, и кишечная инфекция, требующая госпитализации. Также не стоит долго хранить арбуз после разреза — даже холодильник не убережет его от занесения на мякоть невидимой глазу бактерии, которая может здорово испортить вам здоровье.