Масонский орден вместо светской вечеринки — тайны мрачного петербургского дома

В самом центре Петербурга стоит дом, украшенные старинными фресками и статуями. Необычное оформление — не редкость для петербургских фасадов, но перед этим домом невольно замедлит шаг и коренной петербуржец. Это так называемый Египетский дом на Захарьевской улице.

Он был построен в тот период, когда в Петербурге вошли в моду чтение “Книги Мертвых”, спиритические сеансы и разговоры о загробной жизни.

Изначально дом задумывался как доходный — жена адвоката и статского советника Лариса Ивановна Нежинская заказала его проект архитектору Михаилу Сонгайло.

Объясняя ему, каким должно быть оформление дома, Нежинская попросила сделать что-то в модном мистическом стиле, но так, чтобы о новом доме говорил весь Петербург. Сонгайло выполнил эту просьбу с размахом: на фресках фасада изображены сцены передачи души богу мертвых, перенесенные с египетских пирамид, входы в парадные — копия входов в гробницы фараонов. По обеим сторонам резных дверей стоят исполинские фигуры — статуи, изображающие бога Солнца. На самих дверях — таинственные иероглифы и знаки скарабеев.

Искать долго жильцов в новый доходный дом не пришлось — многим петербуржцам захотелось жить в таком таинственном месте. Тем более что по городу поползли слухи: Нежинские, как и многие светские персоны, устраивали вечера. Вот только об их салонах говорили, что вместо игры в вист они проводят заседания масонской ложи.

Никаких доказательств этому было не найти — но и никаких опровержений. Нежинский занимал видное место, и все его дела были покрыты сукном конфиденциальности.

В городе упорно рассказывали о темных оккультных обрядах, которые проводят хозяева над пожелавшими вступить в их ряды новыми квартирантами. Вроде бы и гостили у них иногда заграничные темные личности, и гнездились на чердаке дома злобно ухающие совы, а уж черные кошки вообще, кажется, считали себя главными во дворе. Видимо, египетская атмосфера передалась и им — там кошки считаются священными животными.

Как это часто бывает, дом, сам того не ведая, стал местом паломничества. После революции его расселили, а просторные квартиры превратили в коммуналки. Но и тут его история не закончилась — а, скорее, началась самая темная ее часть. Несмотря на связанные с этим огромные трудности, место в доме старались получить люди, связанные с оккультными науками, — немногочисленные йоги и сектанты. Они считали этот дом местом силы, и скоро в нем образовалась настоящая потусторонняя коммуна.

Как раз на советский период приходится несколько расследований, связанных с жильцами этого дома — у этой организации уже не было во главе статского советника и адвоката, и некому было заметать “дела” под ковер. Здесь действительно проводили оккультные обряды, и говорят, что несколько человек, в разное время пропавших без вести, в последний раз видели входящими в двери с фараонами.