Смольный назвал школы, где больше всего первоклашек

Власти Петербурга рассказали, в каких школах поставили рекорд по числу первый классов.
78.ru пишет, что открыть много первых классов могут те образовательные учреждения, которые появились лишь несколько лет назад.
В наступившем учебном году в государственных школах города на Неве были свободны места в 2100 первых классов.
Так, некоторые школы позволили себе набрать более 10 первых классов.
Максимальное в Петербурге число первых классов открыла школа № 469 в Выборгском районе. Здесь их 16. Второе место поделили школы № 147 Красногвардейского района и № 291 Красносельского района. В учреждениях появилось по 13 первых классов.
Также в пятерке рекордсменов оказались школа № 219 Красносельского района и школа № 460 Пушкинского района с 11 открытыми первыми классами.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День знаний за парты в Петербурге сядут более полумиллиона школьников.