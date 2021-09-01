Смольный назвал школы, где больше всего первоклашек

В одной из школ Петербурга 16 первых классов. Фото: Baltphoto

В одной из школ Петербурга 16 первых классов. Фото: Baltphoto

Власти Петербурга рассказали, в каких школах поставили рекорд по числу первый классов.

78.ru пишет, что открыть много первых классов могут те образовательные учреждения, которые появились лишь несколько лет назад.

В наступившем учебном году в государственных школах города на Неве были свободны места в 2100 первых классов.

Так, некоторые школы позволили себе набрать более 10 первых классов.

Максимальное в Петербурге число первых классов открыла школа № 469 в Выборгском районе. Здесь их 16. Второе место поделили школы № 147 Красногвардейского района и № 291 Красносельского района. В учреждениях появилось по 13 первых классов.

Также в пятерке рекордсменов оказались школа № 219 Красносельского района и школа № 460 Пушкинского района с 11 открытыми первыми классами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в День знаний за парты в Петербурге сядут более полумиллиона школьников.