В Роскачестве рассказали о пользе орехов и сухофруктов

Почти все орехи являются мощным источником витамином Е. Фото: pixabay

Почти все орехи являются мощным источником витамином Е. Фото: pixabay

В сухофруктах и орехах содержится много ценных элементов. Если их правило употреблять, то эти продукты могут укрепить здоровье.

Об этом рассказали эксперты Роскачества. Сухофрукты содержат те же питательные вещества, что и их свежие аналоги. Почти все сушеные плоды полезны для сердечно-сосудистой системы и процесса кроветворения. А клетчатка и биоактивные соединения положительно влияют на микрофлору кишечника. Кроме того, благодаря сухофруктам снижаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа.

При этом в Роскачестве посоветовали выбирать сухофрукты традиционной сушки, без сахара. Пропитанные в сахарном сиропе сухофрукты теряют всю пользу и считаются обычным лакомством.

Для здоровья рекомендуется употреблять, например, пять-восемь кусочков кураги. Сухофрукты лучше не переедать, иначе можно получить избыток простых углеводов и газообразование в кишечнике.

Что касается орехов, почти все они являются мощным источником витамином Е, полезным для профилактики рака, болезней сердца и мышечной системы. Орехи выводят шлаки из организма, стимулируют умственную активность и укрепляют иммунитет.

Здоровым людям рекомендуется потреблять не более 30 г орехов в день, отдельно от других приемов пищи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников раскрыл пользу сала для здоровья.