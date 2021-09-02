В Северной Осетии женщина пыталась утопить в реке девятилетнего сына

Мальчика удалось спасти, сейчас он в безопасности.
В Северной Осетии 1 сентября стало известно о попытке женщины утопить в реке Терек девятилетнего сына. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на следственное управление СК РФ по республике.
По предварительным данным, 39-летняя женщина решилась на такой жестокий поступок после конфликта в семье. Она взяла трех детей и отвела к реке. Там она бросила в воду девятилетнего мальчика. Увидев это, брат ребенка побежал к дороге и попросил водителей помочь его брату. Один из них не остался равнодушным и бросился в воду.
К счастью, спасти мальчика удалось. Происшествием заинтересовался следственный комитет, который выясняет все обстоятельства происшествия.
«Кроме того, в рамках проверки будут тщательно изучены условия пребывания детей в указанной семье, а также дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних»,
— добавили в СК по региону.
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