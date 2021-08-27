Во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи

Во Владивостоке девушка утонула, когда искала место для селфи
Девушку унесло течением. Фото: unsplash

Девушка во Владивостоке, которая искала место для селфи в бухте Патрокл, утонула в море.

По данным регионального главка СК, инцидент произошел 22 августа. Девушка и два ее знакомых в поисках локации для фото гуляли по берегу. В какой-то момент их накрыло волной и унесло в бухту Патрокл, после чего тело девушки нашли на каменистом пляже.

По факту случившегося проводится проверка.

В Приморье 22 августа было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в британском городе Ист-Молси двух сестер и брата госпитализировали после удара молнии. Они делали селфи во время грозы. Рейчел, Изобель и Эндрю Джобсон катались на велосипедах, когда их застала гроза и проливной дождь.

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