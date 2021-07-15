В Великобритании молния ударила в двух сестер и брата во время селфи

В британском городе Ист-Молси двух сестер и брата госпитализировали после удара молнии. Они делали селфи во время грозы.

Как сообщает ВВС, Рейчел, Изобель и Эндрю Джобсон катались на велосипедах, когда их застала гроза и проливной дождь. Они решили передохнуть и укрылись под деревом. Перед тем, как отправиться дальше, они решили сфотографироваться на память.

Во время селфи из ударила молния. Рейчел получила ожоги бедра и живота. У Изобель онемела правая рука и остались на теле следы, похожие на молнии. Эндрю тоже пострадал, но в большей степени был ошеломлен случившимся.

Врачи считают, что молния могла попасть в них из-за титановой пластины в руке Изобель, которая была вставлена после травмы в прошлом.

Пострадавшие в больнице, их жизням ничего не угрожает.

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