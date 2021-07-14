В Крыму во время шторма погибли четверо отдыхающих

Все погибшие утонули во время купания в море на глазах у других. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Все погибшие утонули во время купания в море на глазах у других. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Во время шторма в Крыму за последние сутки утонули четыре человека. Следственный комитет проводит проверку.

Как сообщили в региональном управлении СК, на пляже поселка Николаевка обнаружили тело 67-летней женщины, на пляже в Евпатории погибла 71-летняя отдыхающая. В городе Саки утонул 50-летний мужчина, а в селе Курортное нашли тело 62-летнего отдыхающего.

Все погибшие утонули во время купания в море на глазах у других. Также ведутся поиски 34-летнего мужчины, который плавал в море с маской.

Следственный комитет организовал ряд проверок по факту произошедшего.

Отметим, что мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. В результате подтопления произошли в Керчи и Ялте. Был введен режим ЧС. Второй мощный циклон ударил по полуострову в начале июля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Крым накроет стихия. Объявлено штормовое предупреждение.