Крым накроет стихия. Объявлено штормовое предупреждение

Крым накроет стихия. Объявлено штормовое предупреждение
Дожди в Крыму. Фото: скриншот видео

Погода вновь испортит отпуск отдыхающим в Крыму. Региональное управление МЧС объявило на полуострове штормовое предупреждение. До конца дня там ждут сильные ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с.

Сообщение распространило ГУ МЧС России по Республике Крым. Ожидается, что на следующей неделе в Крыму погоду будет определять область пониженного давления. Обещают грозы. При этом в понедельник, 12 июля, воздух на полуострове прогреется до 33 градусов.

Отметим, что мощный циклон обрушился на Крым в середине июня. В результате подтопления произошли в Керчи и Ялте. Был введен режим ЧС. Второй мощный циклон ударил по полуострову в начале июля.

Ранее Gazeta.SPb писала об эвакуации жителей Сочи из-за критического подъема уровня рек. Тогда городские улицы также были затоплены.

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