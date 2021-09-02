Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства
Организация не может больше выпускать косметику под этими брендами. Фото: pixabay
Владелец косметики Natura Siberica на время закрыл магазины и остановил выпуск товара из-за разрыва договора с другим владельцем части бренда.
Глава организации Сергей Буйлов пояснил, что ему пришлось прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до выяснения всех обстоятельств. Буйлов отметил, что трудности, с которыми столкнулась компания, будут временными. Об этом сообщает РИИА «Новости».
Ранее бывшая жена умершего основателя компании Андрея Трубникова Ирина в одностороннем порядке прекратила действие договора на использование товарных знаков «Рецепты бабушки Агафьи» и др. Из-за чего организация не может больше выпускать косметику под этими брендами.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что создатель Natura Siberica не хотел оставлять наследство детям. Как бизнесмен распорядился своим наследством – непонятно.
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