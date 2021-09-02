Natura Siberica приостановила работу магазинов и производства

Организация не может больше выпускать косметику под этими брендами. Фото: pixabay

Организация не может больше выпускать косметику под этими брендами. Фото: pixabay

Владелец косметики Natura Siberica на время закрыл магазины и остановил выпуск товара из-за разрыва договора с другим владельцем части бренда.

Глава организации Сергей Буйлов пояснил, что ему пришлось прекратить работу 80 фирменных магазинов и остановить производство до выяснения всех обстоятельств. Буйлов отметил, что трудности, с которыми столкнулась компания, будут временными. Об этом сообщает РИИА «Новости».