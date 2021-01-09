Создатель Natura Siberica не хотел оставлять наследство детям

Как бизнесмен распорядился своим наследством – непонятно.

Создатель брендов Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи» Андрей Трубников в одном из своих последних интервью рассказал, как распорядился бы своим наследством. Об этом пишет журнал Forbes.

Бизнесмен пообщался с изданием в декабре 2020 года и заявил, что не собирается оставлять наследство детям. Он убежден, что они достаточно взрослые, чтобы справляться самостоятельно.

«Детям точно, если бы было состояние, не дал бы ничего. Пусть сами зарабатывают. Зачем детей своих портить?»

— заявил Трубников.

Он добавил, что хотел бы после смерти оставить после себя «какой-нибудь бренд». Напоминаем, что о смерти Трубникова рассказал представитель Natura Siberica. Предпринимателю был 61 год, причины кончины не называются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создатель Natura Siberica и «Рецептов бабушки Агафьи» Трубников умер в Подмосковье.