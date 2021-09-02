В Минздраве заявили об управляемой пандемии коронавируса в России

Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко отметил, что пандемия ковида в России стала управляемой.

Он обратил внимание на то, что этого удалось добиться из-за наличия разработанных учеными России вакцины от ковида.

По мнению Фисенко, на данный момент в стране нет ни одного региона, в котором наблюдался бы резкий дефицит лекарства от ковида. Замминистра уверен, фармакологически этот вирус управляем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, подъем заболеваемости в осенний период является «закономерным». И добавила, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер подъем может быть ниже, чем предполагается. Попова отметила, что всплеск происходит во второй декаде сентября.