В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID

В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID
Ожидается подъем заболеваемости. Фото: комитет по здравоохранению

Заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, подъем заболеваемости в осенний период является «закономерным». И добавила, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер подъем может быть ниже, чем предполагается.

Как сообщил «Интерфакс», Попова отметила, что всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 985 человек.

заболеваемость коронавирусная пандемия Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
В Сертолово-2 пьяный водитель бронеавтомобиля устроил смертельное ДТП
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
"Сюрприз" в яичной коробке одного из супермаркетов на Ударном нашли покупатели
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МГУ стал лучшим вузом России по версии THE World University Rankings 2022
Жертвами коронавируса за сутки стали 37 петербуржцев
Более 400 человек эвакуировали из колледжа телекоммуникаций Кренкеля
Петербуржцы снова топят в реке кикшеринговые самокаты ради эффектного видео
В Госдуме предложили выплачивать пособие для овдовевших пенсионеров
Пятница в Ленобласти выдастся прохладной
В Минздраве заявили об управляемой пандемии коронавируса в России
Зарегистрировать гараж в упрощенном порядке: инструкция Gazeta.SPb