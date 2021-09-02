В Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID

Заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, подъем заболеваемости в осенний период является «закономерным». И добавила, что при соблюдении всех противоэпидемиологических мер подъем может быть ниже, чем предполагается.

Как сообщил «Интерфакс», Попова отметила, что всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 985 человек.