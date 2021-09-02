В России за сутки коронавирус выявили у 18,9 тысяч человек

В России за сутки коронавирус выявили у 18,9 тысяч человек
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 985 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 956 318 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 798 случаях, за все время пандемии скончались 184 812 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 669 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, это произойдет к 2024 году.

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