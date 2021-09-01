Иммунолог предсказал окончание пандемии COVID к 2024 году

Пандемия может завершиться к 2024 году. Фото: unsplash

Пандемия может завершиться к 2024 году. Фото: unsplash

Иммунолог Николай Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции. По его словам, это произойдет к 2024 году.

Специалист заявил в беседе с Ura.ru, что, скорее всего, пандемия COVID-19 завершится к концу 2023 года, годом позже ситуация во всем мире должна стабилизироваться. По его словам, в нашей стране это может произойти немного раньше.

Крючков подчеркнул, что за эти годы важно добиться снижения смертности от коронавируса и сократить возможность появления новых штаммов, что позволит взять под контроль ситуацию с распространением инфекции.

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