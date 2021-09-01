Кто больше всех рискует заразиться коронавирусом? Список опасных и безопасных работ

По статистике заболевания коронавирусом ясно, что не все одинаково рискуют заразиться на работе. Кто-то перешел на удаленный формат, а кому-то приходится каждый день посещать офис.

Хотя кажется, что больше всего контактов у людей, работающих в клиент-сервисе, практика показывает, что это не так. Важный фактор — дорога до работы. То есть те, кто добирается до нее пешком, в гораздо большей безопасности, чем те, кто едет в общественном транспорте в час пик. Особенно если дорога предполагает пересадки.

Также характер общения с клиентом у всех разный — сотрудники ресепшн, особенно если стойка оформлена по всем правилам и имеет барьерное стекло, сравнительно защищены. А вот те, кто делает маникюр, педикюр или оказывает парикмахерские услуги, чаще оказываются под ударом — отгородиться во время сеанса невозможно, а во время стрижки клиент вынужден снять маску.

В зоне риска также продавцы, работающие на кассах супермаркета. Хотя жесткие правила обязывают покупателей надевать маски, количество людей, проходящих через кассу, повышает вероятность контакта с больным. Парадоксально, но сотрудники тату-салонов одни из самых защищенных — процесс нанесения татуировки и до пандемия был небезопасным, поэтому у тату-мастеров дезинфекция, ношение перчаток и масок и защитной одежды уже давно вошли в привычку, и им не приходится напоминать себе о новых правилах. Очень сильно рискуют дворники и сотрудники клининга — им приходится убирать мусорные контейнеры и урны, часто полные масок. Зато машинистам электропоезда, водителям автобусов и вагоновожатым наоборот повезло — их работа не предполагает встречи с людьми, чего не скажешь о кондукторе.

Единственный риск, который подстерегает “удаленщиков”, — отсутствие знания о реальном положении дел. Вне контакта с окружающими начинает казаться, что новости и статистика — надуманы, а болезни на самом деле не существует и все профилактические меры излишни. Важно не допускать такого отношения, ведь целый месяц, проведенный за городом в добровольной изоляции, может свести на нет одна поездка в электричке без маски и перчаток.