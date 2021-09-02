У беременных выявлен цитокиновый механизм защиты от коронавируса

У участниц исследования также зафиксировали высокий уровень клеток, которые борются с вредоносными микроорганизмами. Фото: Pixabay

У участниц исследования также зафиксировали высокий уровень клеток, которые борются с вредоносными микроорганизмами. Фото: Pixabay

У беременных женщин зарегистрировали повышенный уровень цитокинов, которые борются с вирусами, с ковидом в том числе.

Ученые изучали кровь беременных женщин и бнаружили, что в их организме есть система защиты от инфекции. Об этом сообщает Nature Communications.

В крови беременных обнаружили 62 типа цитокинов. Это активированные клетки иммунной системы

У участниц исследования также зафиксировали высокий уровень клеток, которые борются с вредными микроорганизмами.

Ученые уверены, что работа воспалительных веществ, реагирующих на ковид, балансируется противовоспалительными. Это помогает беременным защититься от цитокинового шторма.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве 12-летняя школьница забеременела от молодого человека, которому исполнилось 18. Она узнала о беременности, когда попала в больницу с аппендицитом.