В COVID-стационарах Петербурга осталось меньше трети свободных коек

В COVID-стационарах Петербурга осталось меньше трети свободных коек
Коэффициент распространения инфекции снизился в Петербурге до 0,68. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За последние сутки ковидные стационары Северной столицы доставили 247 пациентов.

Об этом стало известно в четверг, 2 сентября. В настоящий момент в городе развернуто 5 163 койки для пациентов с COVID-19 и пневмониями.

Как сообщили в оперативном штабе, заняты 3 674 койки, таким образом свободными остаются 29,96%. В реанимациях находятся 353 пациента, подключены к ИВЛ — 147 человек, на амбулаторном лечении — 18 242 горожанина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали новый подъем заболеваемости COVID. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

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