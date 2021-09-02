В Петербурге пенсионерка получила 200 тыс. рублей компенсации после падения

Глухонемая женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда.

Судебные приставы помогли 82-летней глухонемой пенсионерке взыскать 200 тысяч рублей компенсации после падения. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Известно, что пожилая женщина упала возле дома по дороге в продуктовый магазин еще в 2019 году. До этого она неоднократно жаловалась в управляющую компанию из-за плохой уборки снега и льда.

После падения женщина угодила в травмпункт, где у нее диагностировали три оскольчатых перелома правой руки со смещением осколков. Когда она обратилась в суд, управляющая компания уверяла, что пенсионерка сама виновата в случившемся, так как не должна была выходить одна из дома.

В итоге суд поддержал пенсионерку и присудил взыскать с коммунальной службы 200 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приставы помогли петербуржцу получить компенсацию за залив квартиры.