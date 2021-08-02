Приставы помогли петербуржцу получить компенсацию за залив квартиры

Пожилой житель Васильевского района Петербурга получил компенсацию за залив квартиры. В этом ему помогли судебные приставы.

Летом 2020 года в квартире пенсионера на Васильевском острове некачественно выполнили работы по замене ливневой трубы. По этой причине позже произошло расхождение звеньев трубопровода и квартиру пенсионера затопило. Петербуржец оправил претензию в управляющую компанию, но обращение было проигнорировано.

Как сообщила пресс-служба ГУФССП России по Петербургу, в квартире горожанина провели судебную экспертизу, которая подтвердила ошибки коммунальной службы. Из-за этого суд Василеостровского района взыскал в пользу петербуржца почти 270 тыс. рублей.

Организацию-должника предупредили о возбуждении исполнительного производства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме.