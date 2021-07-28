На Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме

Крыша на выдержала осадков и дала течь.
В Василеостровском районе сегодня, 28 июля, затопило один из жилых домов. Это произошло из-за сильного ливня. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Крыша дала течь на Наличной улице. Там под воду уходит общий коридор, в котором находится множество вещей жильцов. В посте сказано, что залило все этажи – с первого по 16.
«Что за дом картонный такой?»,
— возмущаются пользователи.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ливня в Петербурге затопило ж/д станцию Рыбацкое. Петербуржцы ходят по воде, но уровень воды не сильно высокий.