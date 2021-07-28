На Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме

На Наличной из-за ливня затопило коридор в жилом доме
Пол коридора покрыт водой. Фото: скриншот Вконтакте

Крыша на выдержала осадков и дала течь.

В Василеостровском районе сегодня, 28 июля, затопило один из жилых домов. Это произошло из-за сильного ливня. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Крыша дала течь на Наличной улице. Там под воду уходит общий коридор, в котором находится множество вещей жильцов. В посте сказано, что залило все этажи – с первого по 16.

«Что за дом картонный такой?»,

— возмущаются пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ливня в Петербурге затопило ж/д станцию Рыбацкое. Петербуржцы ходят по воде, но уровень воды не сильно высокий.

Василеостровский район непогода новости СПб потоп


 

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