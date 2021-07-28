После ливня в Петербурге затопило ж/д станцию Рыбацкое

А сейчас по станции приходится идти по лужам. Фото: Pixabay

А сейчас по станции приходится идти по лужам. Фото: Pixabay

В Северной столице прошел дождь, а после него появилась радуга. Также подтопило железнодорожную станцию «Рыбацкое».

Пассажиры говорят, что вода стекала с потолка во время ливня. А сейчас по станции приходится идти по лужам. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Петербуржцы ходят по воде, но уровень воды не сильно высокий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грозы и дожди ждут жителей Ленобласти в четверг. В четверг в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местных жителей предупредили о дождях и грозах. Об этом свидетельствует ежедневный прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Большинство районов 29 июля накроет кратковременными дождями. Местами осадки усилятся до ливней, могут начаться грозы. Днем ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.