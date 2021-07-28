Грозы и дожди ждут жителей Ленобласти в четверг

В четверг в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местных жителей предупредили о дождях и грозах.

Об этом свидетельствует ежедневный прогноз «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Большинство районов 29 июля накроет кратковременными дождями. Местами осадки усилятся до ливней, могут начаться грозы. Скорость юго-западного, западного ветра в ночь на четверг составит от 2 до 7 метров в секунду. Днем ветер разгонится до 6-11 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха опустится до +14…+19 градусов. С наступлением дня станет теплее: на улице будет от +21 до +26 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди продолжатся в Петербурге и в четверг. В город вернется жаркая погода и термометры покажут от +27 до +29 градусов.