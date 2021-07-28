Дожди продолжатся в Петербурге и в четверг

В четверг в Северной столице сохранится дождливая и жаркая погода. Осадки придут вместе с грозами и градом.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на 29 июля, грядущая ночь пройдет в городе без осадков. Днем начнутся грозы и небольшие дожди, которые местами будут переходить в ливни с градом.

Ночью ветра практически не будет, а днем подует юго-восточный, южный умеренный ветер. При грозе он может стать порывистым.

В ночь на четверг в Петербурге похолодает до +18…+20 градусов. С наступлением дня в город вернется жаркая погода и термометры покажут от +27 до +29 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в августе.