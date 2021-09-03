Как похудеть быстро без спорта: выбираем правильные продукты

Если составить меню из продуктов с отрицательной калорийностью, можно действительно “есть и худеть”. Фото: unsplash

Если составить меню из продуктов с отрицательной калорийностью, можно действительно “есть и худеть”. Фото: unsplash

Продукты с отрицательной калорийностью — реальность, а не миф. Gazeta.SPb расскажет, как похудеть правильно и быстро без изнуряющего спорта.

Каждый, кто хоть раз пробовал следить за своим питанием, знает, как важно считать количество калорий. И конечно, для диетического питания больше подходят продукты с низкой калорийностью. Выбирая такие, можно не бояться, что потом понадобится сжигать лишние калории в зале.

Но низкокалорийные продукты — еще не предел совершенства. Существуют также продукты с отрицательной калорийностью. Звучит, конечно, мистически, но на самом деле продуктам вовсе не нужно обладать потусторонними свойствами, чтобы их калорийность ушла в минус. Дело не в магии, а в арифметике.

На переваривание любого продукта у организма уходит некоторое количество энергии — а чтобы получить энергию, организм сжигает калории. Обычно это совсем небольшое число калорий, которое тут же восполняется съеденными.

Но иногда энергетическая ценность съеденного продукта так мала, что она не превышает затраченной энергии. Например, вы съедаете 100 г зеленого салата. Калорийность у него совсем небольшая — всего 15 калорий. А вот чтобы переварить и усвоить этот продукт, у человека уходит 130 калорий. Получается, что мы восполним организму только 15 калорий, а остальные 115 будут сожжены бесследно. Если составить меню из продуктов с отрицательной калорийностью, можно действительно “есть и худеть”, как пишут обычно в рекламе плацебо для похудения. Только, в отличие от сомнительных БАДов, эта схема на самом деле работает. Вот небольшой список таких продуктов. Обратите внимание: при термической обработке или добавлении специй они могут менять свой калораж. Огурец, сельдерей, красный острый перец, болгарский перец, морковь, свекла, цветная капуста, баклажан, редис, шпинат, спаржа, брокколи, кабачок, лук репчатый, чеснок, салатные листья, зелень (укроп, петрушка, базилик), репа, томат, тыква,черника, ежевика, клюква, брусника, персик, инжир, арбуз, дыня,смородина, малина, клубника, фасоль, апельсин, мандарин, грейпфрут, лайм, лимон, яблоко, слива, голубика, ананас, абрикос, манго.

Чтобы есть низкокалорийные продукты, не обязательно становиться вегетарианцем, вам также подойдут нежирные сорта рыбы и различные морепродукты, отварное белое куриное мясо, отварная говядина.