В Ржевке отключили электричество: люди ходят пешком на 17-й этаж

По предварительным данным, без воды и электричества остались три тысячи человек.

В историческом районе Санкт-Петербурга сегодня, 2 сентября, отключили электричество. Речь идет про Ржевку – обесточены как минимум четыре дома. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что без воды и света остались три тысячи человек. В Администрации пообещали разобраться с проблемой до утра 3 сентября. Это значит, что как минимум один день людям приходилось подниматься пешком на 17-й этаж.

Надо понимать, что лифт – необходимость для маломобильных граждан. Это и инвалиды, и пенсионеры, и мамы с колясками. Многим из них не выбраться из дома, если нет возможности доехать до первого этажа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино. Новая школа в Янино-1 рассчитана на 825 мест, это 33 класса.