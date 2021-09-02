На Ленобласть надвигаются ливни и грозы

К счастью, сильного похолодания не будет. Фото: pixabay.com

К счастью, сильного похолодания не будет. Фото: pixabay.com

Конец рабочей недели выдастся холодной и дождливой.

В Ленинградской области 3 сентября ожидается непогода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и региону.

Известно, что в пятницу ожидается похолодание. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов, а ночью температура упадет до трех градусов. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.

Местных жителей просят одеваться теплее и не забывать про зонтики. Также стоит держаться подальше от хлипких конструкций, чтобы избежать различных инцидентов.

Ранее в gazeta.spb.ru публиковались симптомы осенней депрессии.