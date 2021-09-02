Пять признаков осенней депрессии. Симптомы и как с ней бороться

Вот и наступила “унылая пора, очей очарованье”. Осень всегда подкрадывается как-то незаметно, кажется, только что было тепло, светило солнце, жизнь была простой и яркой — и вдруг дожди, утренний холодок, темные свитера и зонты…

Если вам неприятно просыпаться по утрам, нет никаких интересных планов, а мысль о предстоящей долгой зиме вызывает тоску — осторожно! Скорее всего, вы стали жертвой осенней хандры.

В менталитете русского человека не заложено бережное отношение к собственным чувствам. Скорее привычно считать свои переживания пустой тратой времени. Но это опасно — легкая хандра, если ее вовремя не прекратить, может вылиться в депрессию, которую придется лечить у специалиста, возможно и медикаментозно.

Поэтому внимательно прислушайтесь к себе.

Сложное пробуждение. Если вы ложитесь вовремя, встаете не раньше обычного и все равно не можете подняться после первого звонка будильника — возможно, у вас резко повысился уровень мелатонина. Это нормальная реакция организма на уменьшение светового дня. Но для работающего человека это неудобно — чтобы справиться с утренними подъемами, пропейте курс эхинацеи или женьшеня.

Чувство неудовлетворенности. Оно чаще всего возникает в том случае, если у вас не было четких планов на лето, но были закрепленные паттерны. Условно — где-то внутри вы ждете, что летом будете много купаться, есть ягоды и играть в пляжный волейбол, так как делали это в детстве. Но за лето вы не успели сделать что-то из этого списка — а возможно и не собирались. Чтобы убрать это раздражающее чувство, спросите себя, почему вам кажется, что лето “промелькнуло”? Что вы не успели? Сходите в открытый бассейн с подогревом, позовите друзей сыграть в волейбол на природе и купите килограмм садовой малины на рынке. Теперь все гештальты закрыты, а внутренний ребенок доволен.

Отвращение к теплой одежде. Да, это весьма распространенная беда. Только что вы тратили на одевание полминуты — легкое платье, футболка и сандалии. А сейчас нужно подбирать свитера, надевать пальто, шарф, брать с собой зонт… Позаботьтесь о себе — подберите одежду светлых или ярких цветов, выберите удобное и теплое пальто или куртку, которые можно будет накинуть прямо поверх рубашки. Или, наоборот, создайте многослойный образ — но из одежды, которая вам нравится, дополнив его аксессуарами и украшениями.

Постоянная усталость. Скорее всего, вызвана повышенными нагрузками. Не перенапрягайтесь — аккуратно распределяйте задачи. Многозадачность сейчас не нужна — сосредоточьтесь только на работе или на учебе, остальные дела подождут. Чересчур большая нагрузка может снизить иммунитет.

Обострение хронических болезней. К сожалению, часто случается осенью. Этому помогает и снижение настроения, и сквозняки, и уменьшение двигательной активности. Отнеситесь к происходящему философски — в конце концов, затяжную хронь нужно когда-то лечить. Зато разрешив эту проблему, вы мгновенно повысите качество жизни.