Климатологи заявили о росте числа стихийных бедствий через 30 лет

Климатологи заявили о росте числа стихийных бедствий через 30 лет
Проявление погодных стихий в мире станет больше из-за повышения жары, отмечает Семенов. Фото: https://pixabay.com/

Российский ученый заявил об увеличении разрушительных природных аномалий в этом столетии. О тревожных тенденциях в изменении климата рассказали доктор физико-математических наук Владимир Семенов.

Так, к концу XXI века, по мнению специалистов, человечеству грозит увеличение частоты стихий ввиду роста средней температуры на планете. С начала столетия в России дважды увеличилось число опасных природных катаклизмов, и в ближайшие 25 лет рост продолжится. Проявление погодных стихий в мире станет больше из-за повышения жары, отмечает Семенов. Об этом сообщает Ura.ru.

Прогноз ученого подтвердил климатолог Алексей Кокорин. Он обращает внимание на то, что когда глобальное потепление достигнет 2-2,5 градусов, опасные климатические явления будут происходить каждые три года. При еще более негативном сценарии: будут еще чаще гореть леса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более миллиона американцев остались без электричества в США. Ураган «Ида» нанес урон штату Луизиана.

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