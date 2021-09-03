Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года

За первое полугодие 2021 года избыточная смертность в Петербурге почти достигла 19%, а рождаемость повысилась на 2%.

Так, с января по июль 2021 года в городе умерло на 6 343 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года — избыточная смертность составила 18,7%. При этом показатель рождаемости вырос на 2%.

Согласно данным доклада Петростата по социально-экономическому положению Петербурга, за первые шесть месяцев текущего года в городе скончались 40 619 человек. За это же родились 25 837 детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.