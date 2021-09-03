Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года

Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

За первое полугодие 2021 года избыточная смертность в Петербурге почти достигла 19%, а рождаемость повысилась на 2%.

Так, с января по июль 2021 года в городе умерло на 6 343 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года — избыточная смертность составила 18,7%. При этом показатель рождаемости вырос на 2%.

Согласно данным доклада Петростата по социально-экономическому положению Петербурга, за первые шесть месяцев текущего года в городе скончались 40 619 человек. За это же родились 25 837 детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом может увеличиться в России осенью. Всплеск острых респираторных вирусных инфекций происходит во второй декаде сентября, когда люди возвращаются из отпусков, а дети идут в школы.

коронавирусная пандемия новости СПб смертность от коронавируса


 

Новости партнеров
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Как обезопасить себя от онкологии и кто в зоне риска
Убивший отца пятерых детей в парке Александрино просит отменить приговор
Убивший отца пятерых детей в парке Александрино просит отменить приговор
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 40 тысяч петербуржцев скончались за первую половину 2021 года
Ученые сообщили о «загадочном элементе» нового штамма COVID
Малышева назвала три лучших продукта для завтрака школьника
Стало известно число пациентов с COVID в реанимациях России
Эрнст уверен, что классическое ТВ будет существовать еще четверть века
Число жертв урагана «Ида» в США достигло 45 человек
Новые коронавирусные ограничения в Турции не затронут туристов
Попова предупредила о высокой циркуляции гриппа этой осенью