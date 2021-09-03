Пять признаков, что вам пора проверить печень

Печень — самый главный “страж” нашего тела, на ней лежит функция выведения токсинов. Часто мы не замечаем, как засоряем организм опасными продуктами — фастфудом или алкоголем.

Печень справляется с выведением, но иногда нагрузка становится слишком большой. Например, если на не слишком здоровое меню наслаивается прием лекарств или перенесенное вирусное заболевание. В отличие, например, от кариеса, болезнь печени не бросается в глаза и редко вызывает боль — только на последних стадиях, когда уже требуется госпитализация.

Чтобы не пропустить начало болезни и обойтись профилактическими мерами, следует помнить о признаках, говорящих, что стоит проверить печень у врача.

Стабильный вес, который невозможно “раскачать” ни фитнесом, ни диетами

Если вы постоянно снижаете объем калорий, начали ходить в зал, а вес остается на той же отметке — вполне возможно, что до этого ваша печень “перенапряглась”, пытаясь переработать большой объем глюкозы. Когда ее становится слишком много, печень заплывает жиром, и уже не может быстро превращать калории в энергию — от этого занятия спортом не сжигают полученные калории, и они всё так же уходят в жир.

Желтоватый оттенок кожи

Изменение цвета кожи говорит о повышении в крови билирубина. Это не похоже на легкий загар, цвет бывает болезненным, а сама кожа становится более чувствительной и сухой. Под глазами могут появиться тени.

Регулярные боли в животе

Они могут быть не связаны с подреберьем, где находится печень, но при ее затрудненной работе печень увеличивается в размерах, начинает давить на кишечник и другие органы, и в итоге болезненные ощущения распределяются по всей брюшной полости.

Слишком темный цвет мочи

Вообще любые жидкости, которые врачи берут на анализ, — яркие индикаторы внутреннего состояния организма, и моча — не исключение. Даже визуально мы можем отметить какие-то неприятные изменения. Если вы пьете достаточное количество водв и регулярно испражняетесь, а моча остается темной — это повод записаться к гастроэнтерологу.

Хроническая усталость

С ней связаны и ухудшение зрения, и ночная бессонница — и в то же время повышенные сонливость в дневные часы. Очень часто мы думаем, что нам нужно “просто выспаться”, но на самом деле проблема кроется в неправильном питании и дисфункции печени. Даже если остальных симптомов пока не наблюдается — лучше сдать необходимые анализы, не ожидая, пока изменение цвета кожи или боли в животе проявят себя.