В Калининском районе из-за порывистого ветра дерево упало на Skoda

В Калининском районе из-за порывистого ветра дерево упало на Skoda
Дерево упало на машину. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга из-за сильного ветра дерево упало на легковой автомобиль.

Инцидент произошел на улице Ольги Форш. В результате пострадал автомобиль Skoda.

«Дерево упало на Шкоду от ветра с дождём, на улице Ольги Форш у дома 5», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Синоптики прогнозировали сегодня усиление ветра. В дневное время в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8…+13. Ветер северный подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в некоторых районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.

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