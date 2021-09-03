В Калининском районе из-за порывистого ветра дерево упало на Skoda

В Калининском районе Петербурга из-за сильного ветра дерево упало на легковой автомобиль.

Инцидент произошел на улице Ольги Форш. В результате пострадал автомобиль Skoda.

«Дерево упало на Шкоду от ветра с дождём, на улице Ольги Форш у дома 5», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Синоптики прогнозировали сегодня усиление ветра. В дневное время в городе температура воздуха составит +10…+12 градусов, в Ленобласти потеплеет до +8…+13. Ветер северный подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в некоторых районах Ленобласти пройдут кратковременные дожди. Ветер, гуляющий по Ленобласти, разгонится до 12 метров в секунду, а порой порывы достигнут 18 метров в секунду.