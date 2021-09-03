Шоумен Харламов предложил сделать 3 сентября выходным днем в России

Шоумен Харламов предложил сделать 3 сентября выходным днем в России
Гарик Харламов. Фото: instagram.com/garikkharlamov

Композитор Игорь Крутой поздравил подписчиков в своем Instagram- аккаунте с 3 сентября в честь знаковой песни Михаила Шуфутинского, исполнив композицию на рояле.

На поздравление откликнулся комик Гарик Харламов и в комментариях под постом намекнул, что с учетом популярности мема дату можно сделать государственным праздником.

«Надо выходной делать уже», — написал Харламов. Идею шоумена поддержал и композитор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, в пятницу, Шуфутинский снова прибыл в Петербург. На этот раз не просто чтобы погулять по улицам Северной столицы, но и чтобы лично презентовать комикс «Третье сентября».

3 сентября гарик харламов Игорь крутой


 

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