Шоумен Харламов предложил сделать 3 сентября выходным днем в России

Композитор Игорь Крутой поздравил подписчиков в своем Instagram- аккаунте с 3 сентября в честь знаковой песни Михаила Шуфутинского, исполнив композицию на рояле.
На поздравление откликнулся комик Гарик Харламов и в комментариях под постом намекнул, что с учетом популярности мема дату можно сделать государственным праздником.
«Надо выходной делать уже», — написал Харламов. Идею шоумена поддержал и композитор.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, в пятницу, Шуфутинский снова прибыл в Петербург. На этот раз не просто чтобы погулять по улицам Северной столицы, но и чтобы лично презентовать комикс «Третье сентября».