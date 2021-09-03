Шуфутинский рассказал, почему проникся любовью к Петербургу

Шуфутинский рассказал, почему проникся любовью к Петербургу
Певец Михаил Шафутинский признался, что знает Петербург лучше, чем столицу. Фото: кадр из программы "Секрет на миллион"

Певец Михаил Шуфутинский в Северной столице на презентации посвященного ему комикса рассказал, за что любит город на Неве.

Исполнитель обратил внимание на то, что хоть он и родился в Москве, очень любит Петербург — Северную столицу он часто посещал в детстве. Он рассказал о своей бабушке, которая привозила его в город. Шафутинский признался, что знает Петербург лучше, чем столицу. Москва сильно изменилась. В город на Неве он приезжает, как в отпуск. Об этом сообщает 78.ru.

Сегодня, в пятницу, Шуфутинский снова прибыл в Петербург. На этот раз не просто чтобы погулять по улицам Северной столицы, но и чтобы лично презентовать комикс «Третье сентября».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что певец Михаил Шуфутинский начал жить с молодой возлюбленной из его подтанцовки. Известно, что музыканту не легко далась смерть любимой жены, с которой они прожили 35 лет.

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