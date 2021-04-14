Шуфутинский начал жить с молодой возлюбленной из его подтанцовки

Молодая девушка — танцовщица в коллективе Михаила Шуфутинскома облегчила ему страдания после смерти супруги. Этим шансонье поделился в ток-шоу «Секрет на миллион».

Напомним, что Маргарита Шуфутинская в одночасье умерла шесть лет назад. Известно, что музыканту не легко далась смерть любимой жены, с которой они прожили 35 лет.

Так, мужчину из депрессии вывела молодая танцовщица Светлана Уразова, которая выступала в коллективе шансонье. Оказалось, что девушка давно влюблена в исполнителя, однако свои чувства скрывала.

Позднее Шафутинский начал ухаживать за Светланой. Михаил щедро окружил женщину заботой, дарил дорогие подарки.

На данный момент пара живет вместе, девушка стала не только настоящей хозяйкой в шикарном доме Шуфутинского, но и его музой.

Певец признается, Светлана потакает ему во всем, что не может не нравится шансонье.

Отмечается, что, влюбившись, жизнь Шуфутинского сильно поменялась, он начал правильно питаться, заниматься спортом и с удовольствием выступать.

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