Спрос на зимнюю одежду в Петербурге вырос в три раза

Предстоящие холода подняли интерес и к теплым сапогам — их стали покупать в 2,3 раза чаще. Фото: Pixabay

Предстоящие холода подняли интерес и к теплым сапогам — их стали покупать в 2,3 раза чаще. Фото: Pixabay

Еще с последнего летнего месяца жители Петербурга начали подготовку к зиме. По данным сервиса «Авито», спрос на верхнюю одежду и теплую обувь в Северной столице увеличился в три раза.

Больше всего петербуржцы начали интересоваться дубленками, спрос на них поднялся на 75%, и шубами — их стали брать на 53% чаще. В среднем за меховое изделие жителям города придется платить около 10 тыс. рублей, а за дублёнку — четыре тысячи рублей. Об этом сообщает 78.ru.

Предстоящие холода подняли интерес и к теплым сапогам — их стали покупать в 2,3 раза чаще, а предложение на «Авито» выросло на 14%. Как всегда актуальны пальто вместе с парками и кожаными куртками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вечером в дежурную часть ГУ МВД по Петербургу обратился 24-летний молодой человек, он разместил на сайте бесплатных объявлений «Авито» публикацию о продаже своего ноутбука.