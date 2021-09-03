Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин подписал документ о выдаче иностранным путешественникам многократной туристической визы до полугода.

Отмечается, что для получения визы на полгода иностранным путешественникам нужно иметь подтверждение туроператора, состоящего в едином реестре туроператоров или забронированный номер в отеле, также внесенной в федеральный перечень. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, в конце прошлого месяца вступил в силу закон, упрощающий оформление виз для иностранных путешественников и позволяющий получить визу до полугода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые коронавирусные меры в Турции, которые вступают в силу с 6 сентября, не будут распространяться на туристов из других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое МВД.