Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев

Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до шести месяцев
Ранее, в конце прошлого месяца вступил в силу закон, упрощающий порядок оформления виз. Фото: pixabay

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин подписал документ о выдаче иностранным путешественникам многократной туристической визы до полугода.

Отмечается, что для получения визы на полгода иностранным путешественникам нужно иметь подтверждение туроператора, состоящего в едином реестре туроператоров или забронированный номер в отеле, также внесенной в федеральный перечень. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, в конце прошлого месяца вступил в силу закон, упрощающий оформление виз для иностранных путешественников и позволяющий получить визу до полугода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новые коронавирусные меры в Турции, которые вступают в силу с 6 сентября, не будут распространяться на туристов из других стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое МВД.

виза михаил мишустин полгода путешественники туризм


 

Новости партнеров
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю
Доцента Соколова допросят по иску адвоката Почуева к издателю "Фонтанки"
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
Иностранцы устроили драку на дороге в Ленобласти
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
На Королева под колеса такси Uber попала 13-летняя школьница
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Петербуржец во время пьяной ссоры нанес своему знакомому более 150 ножевых ранений
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Умер известный петербургский арбитр, судья FIFA Александр Берёзкин
Иностранные туристы смогут оформить многократные визы в Россию на срок до ...
Спрос на зимнюю одежду в Петербурге вырос в три раза
Роспотребнадзор выявил случаи распространения чумы среди грызунов на ...
Попова оценила вероятность локдауна в России
В Центральном районе расширят платную парковку. Новые места отметят синим
В России внедрят биометрию на всех видах транспорта к 2024 году
В Петербурге почтили память жертв теракта в Беслане