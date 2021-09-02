Новые коронавирусные ограничения в Турции не затронут туристов

Новые коронавирусные меры в Турции, которые вступают в силу с 6 сентября, не будут распространяться на туристов из других стран.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое МВД. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что с 6 сентября непривитых и не переболевших коронавирусом граждан обяжут предоставлять отрицательные ПЦР-тесты при посещении концертов, кинозалов и театров. Также негативный результат теста на ковид потребуется при междугородних поездках на любом общественном транспорте.

В МВД Турции заявили, что иностранные путешественники под действие новых ограничений не попадают. Однако эти меры будут обязательны для тех иностранцев, у кого есть вид на жительство в Турции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туристический сезон в Турции может закончиться раньше обычного.