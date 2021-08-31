Туристический сезон в Турции может закончиться раньше обычного

Турции прогнозируют преждевременное закрытие курортов в этом году из-за нехватки туристов и сложившейся коронавирусной обстановки.
К таким последствиям привело решение властей Великобритании и Франции внести европейско-азиатскую страну в красную зону и осложнить туристам посещение Турции. Теперь многие отели республики начали рассматривать вариант досрочного закрытия, сообщает Turizm Günlüğü.
Турция сталкивается с настоящими потерями по множеству причин, в том числе из-за плохого контакта с английскими учреждениями.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция может снова закрыть границы для туристов из-за распространения ковида. Об этом заявили на заседании Совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO). Туристический поток в августе этого года, несмотря на пожары и пандемию, сопоставим с показателями августа два года назад.