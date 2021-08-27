Власти Турции сообщили о риске закрытия границ из-за коронавируса

Власти Турции сообщили о риске закрытия границ из-за коронавируса
Необходимо сектор услуг, общественные места попросить следить за соблюдением антиковидных правил. Фото: pixabay

Турция может снова закрыть границы для туристов из-за распространения ковида. Об этом заявили на заседании Совета Торгово-промышленной палаты Анталии (ATSO),

Туристический поток в августе этого года, несмотря на пожары и пандемию, сопоставим с показателями августа два года назад. Принятых противокоронавирусных мер недостаточно для того, чтобы сдерживать распространение ковида. Об этом сообщает Haber Turk.

Так на заседании объявили, что нужна вакцинация. Необходимо сектор услуг, общественные места попросить следить за соблюдением антиковидных правил.

Надо сделать все для того, чтобы не потерять туристов, ведь экономический кризис в Анталии еще не закончился. В этом году турпоток составил 5,5 млн против 10,5 млн в 2019 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что турецкие рестораторы пожаловались на русских и украинских туристов, которые отказываются ходить в их заведения.

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