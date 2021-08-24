В Турции пожаловались на отказ русских туристов ходить в рестораны

В Турции пожаловались на отказ русских туристов ходить в рестораны
В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран. Фото: unsplash

Турецкие рестораторы пожаловались на русских и украинских туристов, которые отказываются ходить в их заведения.

Как сообщает портал «Турпром», турецкие рестораторы и торговцы рассказывают, что им удается избежать разорения только благодаря проживающим в европейских странах арабам.

«Если бы не они, нам было бы очень сложно. Российские, украинские туристы ничего не едят за пределами отеля», — отметил управляющий рестораном на Гранд базаре в городе Сиде.

Менеджер отметил, что местный бизнес возлагал большие надежды на европейских путешественников в конце туристического сезона в этом году, однако пандемия помешала оправдать их ожидания. В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 1,5 млн российских туристов посетили Турцию за семь месяцев.

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В Турции пожаловались на отказ русских туристов ходить в рестораны
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