В Турции пожаловались на отказ русских туристов ходить в рестораны

В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран. Фото: unsplash

В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран. Фото: unsplash

Турецкие рестораторы пожаловались на русских и украинских туристов, которые отказываются ходить в их заведения.

Как сообщает портал «Турпром», турецкие рестораторы и торговцы рассказывают, что им удается избежать разорения только благодаря проживающим в европейских странах арабам.

«Если бы не они, нам было бы очень сложно. Российские, украинские туристы ничего не едят за пределами отеля», — отметил управляющий рестораном на Гранд базаре в городе Сиде.

Менеджер отметил, что местный бизнес возлагал большие надежды на европейских путешественников в конце туристического сезона в этом году, однако пандемия помешала оправдать их ожидания. В основном в Турцию приезжают отдыхающие из России, Польши, Украины и арабских стран.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 1,5 млн российских туристов посетили Турцию за семь месяцев.