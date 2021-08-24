Более 1,5 млн российских туристов посетили Турцию за семь месяцев

По сравнению с таким же периодом 2020 года турпоток из России вырос практически на 80%. «Серебро» по числу туристов у Германии (1,26 млн человек). В топ-3 вошла Украина (1,1 млн человек) . На четвертом месте Болгария, а на пятом — Иран. И там, и там чуть больше 400 тысяч туристов.

В прошлом месяце Турцию посетили более четырех миллионов иностранных туристов. большинство из них — россияне (более 800 тысяч человек). Об этом сообщает «Интерфакс».

Общее число иностранных путешественников, посетивших Турцию за первые полгода равно 10,1 млн. человек, это на 46% больше, чем за этот же период прошлого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вот и подошел к концу съемочный процесс романтической комедии «Постучись в мою дверь» снятый в солнечной Турции. Главные роли сыграли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.