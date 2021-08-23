Сериал «Постучись в мою дверь» закончили снимать в Турции

Сериал &#171;Постучись в мою дверь&#187; закончили снимать в Турции
Съемки сериала "Постучись в мою дверь" закончились. Фото: скриншот Instagram

Вот и подошел к концу съемочный процесс романтической комедии «Постучись в мою дверь» снятый в солнечной Турции. Главные роли сыграли Ханде Эрчел и Керем Бюрсин.

Сериал содержит 100 эпизодов.

Проект, режиссерами которого стали Алтан Денмез, Эндер Михлар и Юсуф Пирхасан, рассказывает о флористке Эде, которой приходится строить из себя невесту бизнесмена Серкана Болата. За это мужчина обещает девушке грант на обучение за границей.

Сериал, мировая премьера которого прошла 8 июля 2020 года, высоко оценили и критики, и зритель. Шоу отличают красивые места съемок, режиссерская работа и блестящий каст.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актрисы «Секса в большом городе» за съемки в сериале получат по $7 млн.

"Постучись в мою дверь" съемки сериала турция шоу-бизнес


 

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