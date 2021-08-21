Актрисы «Секса в большом городе» за съемки в сериале получат по $7 млн

Стало известно о многомиллионный гонораре известных актрис, принимавших участие в продолжении «Секса в большом городе».

Variety пишет, что за съемки одного эпизода Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат порядка 700 тысяч долларов. При этом в продолжении сериала будет целых 10 серий. Не трудно подсчитать, что каждая из трех актрис получит более чем по 7 миллионов долларов.

Напомним, что продолжение известного сериала называется «И просто так…». В проекте примут участие три из четырех подруг. Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранда (Синтия Никсон) и Шарлотта (Кристин Дэвис). Ким Кэтролл, исполнявшая роль Саманты Джонс, отказалась от съемок. Выяснилось, что ее заменит Николь Али Паркер.

Стоит отметить, что новая героиня, роль которой исполнит Николь Али Паркер вряд ли получит такой же внушительный гонорар. Ведь она далеко не так прославлена, как ее коллеги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что состоится перезапуск «Секса в большом городе».