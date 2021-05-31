Перезапуск «Секса в большом городе»: героини сериала о женщинах «за 30» еще через 10 лет

Не так давно стало известно о планах перезапустить «Секс в большом городе». Популярный в конце 1990-х сериал уже получал продолжение в сиквелах. Многие поклонники не видели смысла в выпуске полнометражных картин, теперь даже одна из актрис Ким Кэтролл не скрывает скептического отношения к перезапуску. Кроме того, актрисам шоу о четырех жительницах Нью-Йорка «за 30» уже от 55 до 64 лет.

Ожидается, что возродит шоу стриминг-платформа HBO Max. Уже известно, что в новых эпизодах не появится актриса Ким Кэттролл, исполнившая роль Саманты Джонс. Сейчас актрисе уже 64 года. Причину ее отказа от съемок не скрывают – продюсеры проекта просто не смогли уговорить ее.

Впрочем, Кэттролл и прежде не скрывала своего скептического настроения по отношению к прежним сиквелам «Секса в большом городе».

Напомним, что первый полнометражный фильм выпустили в прокат в 2008-м году. Спустя два года вышла еще одна часть. В январе 2013-го года состоялась премьера сериала «Дневник Кэрри».

Очередной сиквел, как предполагается, будет состоять из десяти эпизодов. События развернутся в Нью-Йорке. Исполнительницы главных ролей получат по миллиону за каждый эпизод шоу.

По предварительным данным, Саманте все же нашли замену. Новую героиню сыграет Сара Рамирез, известную по «Анатомии страсти». Ее персонаж стендап-комик Че Диаз по сюжету станет ведущим подкаста вместе с Керри Бредшоу.

Как и стоило ожидать, такие новости спровоцировали дебаты среди поклонников. Поклонники уже неоднократно просили продюсеров перестать «доить» их любимую франшизу. А мы решили показать вам, как будут выглядеть героини сериала, если очередной перезапуск решат объявить еще через десять лет.

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